Российские хоккеисты впервые в истории выиграли золото Олимпиады
25 февраля 2018 11:05
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Российские хоккеисты обыграли сборную Германии в финале Олимпийских игр в Пхенчхане. Счёт в матче открыл Вячеслав Войнов, забросив шайбу за пол-секунды до конца первого периода. Однако во втором отрезке игры немцы сравняли счет усилиями Феликса Шютца.
В третьем периоде Никита Гусев вывел россиян вперед красивым кистевым броском, но уже через 10 секунд немцы в ответной атаке вновь восстановили паритет. За 3,5 минуты до сирены Йонас Мюллер вывел Германию вперед, а команда Олега Знарка осталась в меньшинстве. Но за 56 секунд до конца периода все тот же Гусев сравнял счет и перевел встречу в овертайм.
В дополнительном отрезке игры Кирилл Капризов в большинстве принес сборной ОАР олимпийское золото.
В последний раз отечественные хоккеисты брали золото зимней Олимпиады в 1992 году. Тогда на Играх победила Объединённая команда, также выступавшая под олимпийским флагом, сообщает Матч.ТВ.
Фото Reuters.
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