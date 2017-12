Ринго Старра из The Beatles решили удостоить рыцарского звания

160

Ринго Старр получил приглашение в Букингемский дворец, где его должны посвятить в рыцари. Как сообщает газета The Sun, формально о посвящении 77-летнего Ринго Старра будет объявлено на этой неделе, однако письмо барабанщик The Beatles получил еще несколько недель назад.По словам близкого друга его семьи, для музыканта эта новость стала «громом среди ясного неба», но сам он сильно воодушевлен этим фактом, пишет РБК Источник газеты сообщил, что посвящение Ринго Старра в рыцари станет признанием неоценимого вклада, внесенного The Beatles в развитие музыки. «Жалко, что не удастся так же отметить Джона Леннона и Джорджа Харрисона», — заявил он. Пол Маккартни был посвящен в рыцари в 1997 году.