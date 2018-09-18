Разрушительный луч из космоса уничтожит все живое?
18 сентября 2018 12:57
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Как сообщают ученые из университета в Принстоне, к Земле приближается огромное количество энергии. Космическая энергия непонятного происхождения и неопознанной природы может представлять угрозу для всех обитателей нашей планеты.
Поток неизвестной энергии состоит из электромагнитных и гравитационных волн, радиоволн, а также гамма и рентгеновских лучей. Все это соединено в один большой пучок. Этот пучок уже успели окрестить лучом смерти. Правда, ожидать такой катастрофы в скором времени не стоит, так как энергия будет добираться до Земли достаточно долго. А возможно, во время своего космического странствия, она все-таки рассеется в земной атмосфере, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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