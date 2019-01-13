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При взрыве дома в Париже пострадали 37 человек

13 января 2019 11:37
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При взрыве дома в Париже пострадали 37 человек Пожарные опасаются обрушения дома.
Пожарные опасаются обрушения дома.

Французские пожарные высказали опасения, что дом, разрушенный в Париже 12 января от взрыва, может обрушиться. Об этом 13 января сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что в течение ближайших дух дней возле дома будет организовано дежурство. В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Основной версией остается утечка газа, однако эксперты воздерживаются от комментариев.

Взрыв произошел на улице Тревиз в девятом округе Парижа. Произошедшее нанесло большой ущерб зданию — помещение на первом этаже полностью разрушено: выбиты стекла, ничего не осталось от витрин. Также были повреждены припаркованные поблизости автомобили. В результате ЧП погибли два человека, еще 37 получили легкие ранения, пишут "Известия".

Фото: РЕН ТВ

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