Правительство Испании решило перенести тело диктатора Франко из Долины Павших
17 февраля 2019 11:38
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Правительство Испании формально одобрило решение об эксгумации тела диктатора Франсиско Франко из мемориального комплекса в Долине Павших.
Семье Франко дали 15 дней на выбор нового места захоронения. В противном случае правительство выберет его само.
Ожидается, что потомки диктатора, выступающие резко против его перезахоронения, попробуют оспорить решение в Верховном суде. Как пишет El Pais, правительство может попробовать эксгумировать останки до решения суда.
Левоцентристское правительство Испании считает, что могила Франко в центре мемориала жертвам гражданской войны, где захоронены погибшие с обеих сторон, разделяет общество. Кроме того, закон 2007 года запретил публичное прославление диктатора.
Долина Павших была построена по указу самого Франко. При строительстве использовался труд заключенных республиканцев, которые воевали против Франко. Сам диктатор был похоронен там после смерти в 1975 году; из-за этого мемориал является местом, куда приходят его сторонники, пишет Медуза.
Фото: pixabay.com
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