Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе приложения
5 июня 2018 13:24
Пользователи приложения Instagram по всему миру пожаловались на сбой в работе соцсети. Об этом во вторник, 5 июня, сообщается на сайте Downdetector.com, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Сайт зафиксировал более 10 тыс. отчетов о сбое в работе приложения. Чаще всего пользователи сообщали о невозможности загрузить ленту новостей (41%) и войти в аккаунт (33%).Жалобы поступали из России, США, Европы и Японии, пишет ТАСС.
Ранее сбои в работе Instagram фиксировались в России и на северо-западе Европы в конце мая. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за то, что необходимо закрыть популярную социальную сеть «Инстаграм» на территории России, пишет "ФедералПресс".
По его словам, в настоящее время против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт. «В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже «Инстаграм» закрыть не можем», – отметил он в ходе выступления на съезде уполномоченных по правам детей.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия