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Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе приложения

5 июня 2018 13:24
Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе приложения Функции приложения нарушены по всему миру Функции прилодения нарушены по всему миру.
Функции приложения нарушены по всему миру Функции прилодения нарушены по всему миру.

Пользователи приложения Instagram по всему миру пожаловались на сбой в работе соцсети. Об этом во вторник, 5 июня, сообщается на сайте Downdetector.com, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Сайт зафиксировал более 10 тыс. отчетов о сбое в работе приложения. Чаще всего пользователи сообщали о невозможности загрузить ленту новостей (41%) и войти в аккаунт (33%).Жалобы поступали из России, США, Европы и Японии, пишет ТАСС.

Ранее сбои в работе Instagram фиксировались в России и на северо-западе Европы в конце мая. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за то, что необходимо закрыть популярную социальную сеть «Инстаграм» на территории России, пишет "ФедералПресс".
По его словам, в настоящее время против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт. «В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже «Инстаграм» закрыть не можем», – отметил он в ходе выступления на съезде уполномоченных по правам детей.

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