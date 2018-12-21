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Первый в мире веб-сайт запустили 28 лет назад

21 декабря 2018 09:39
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Первый в мире веб-сайт запустили 28 лет назад Это сделал Тим Бернерс-Ли, британский учёный из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).
Это сделал Тим Бернерс-Ли, британский учёный из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

28 лет назад, 20 декабря 1990 года, британский учёный из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тим Бернерс-Ли запустил первый в мире веб-сайт. На веб-странице была описана новая технология глобального обмена информацией — "Всемирная паутина", которая стала основой для развития современного Интернета.

Первый в мире веб-сайт создан был на компьютере NeXT, за которым работал Тим в Женеве. По его задумке, проект должен был помочь учёным искать и делиться информацией. Идею "Всемирной паутины" Бернерс-Ли представил в 1989 году и тогда же получил одобрение на её воплощение.

Таким образом, сайт для внутреннего пользования info.cern.ch появился 20 декабря 1990 года. А первым в мире адресом веб-страницы стал http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. На этом сайте появилось описание новой технологии World Wide Web, основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе адресации URL и языке гипертекстовой разметки HTML. Там же объяснялись принципы установки и работы серверов и браузеров, технические детали для создания веб-страницы и инструкции по поиску информации в Интернете, пишет Лайф.

pixabay.com
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