Пассажирский лайнер случайно превысил скорость звука
21 февраля 2019 09:14
466
Пассажирский лайнер авиакомпании Virgin Atlantic случайно превысил скорость звука. Это стало возможным благодаря сильнейшему воздушному потоку, сообщает Popular Mechanics.
Самолет летел из Лос-Анджелеса в Лондон и на высоте около 11 километров попал в высотное струйное течение. Борт смог развить скорость в 800 миль в час. Тем не менее, несмотря на такое ускорение, самолет прибыл в пункт назначения лишь на 48 минут раньше положенного времени.
Как позднее в своем Twitter написал пилот этого лайнера Питер Джеймс, он никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал такого попутного ветра, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
261
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
993
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
793
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
716
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
850
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
1085
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2503
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2206
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2484
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2874
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3058
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4364
Мероприятия