Отдыхающую на пляже британку пронзило летящим зонтом
18 июля 2018 11:56
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На одном из пляжей американского штата Нью-Джерси в 67-летнюю туристку из Великобритании влетел пляжный зонт и пронзил ей лодыжку.
Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на местного шерифа Томми Бойда.
По его словам, спасателям пришлось перерезать основание зонта болторезом, чтобы поместить пострадавшую в карету скорой помощи. Очевидцы отмечают, что зонт не принадлежал британке и прилетел с другого конца пляжа.
«Этой женщине пронзило ногу зонтом всего в полутора метрах от меня. Это мог быть я!» — цитирует издание туриста, отдыхавшего на этом пляже.
Известно, что пострадавшая была госпитализирована. Подробностей о ее состоянии не сообщается.
В марте зонт убил 55-летнюю женщину, гулявшую по пляжу. Вскрытие показало, что при ударе ей пробило грудные мышцы. Также у женщины были сломаны ребра и поврежден левый желудочек сердца, пишут "Известия".
Фото: twitter.com/ABC
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