Названа дата презентации новых iPhone
16 февраля 2018 11:07
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Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что компания Apple проведет свою ежегодную презентацию 12 сентября.
По словам источника, мероприятие пройдет в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в еще недостроенном новом кампусе Apple. Однако сроки запуска театра могут измениться, поэтому время и место анонса тоже могут поменяться.
Ожидается, что на презентации компания представит iPhone 8, iPhone 7s и 7s Plus, новое поколение смарт-часов Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE. Также будут объявление даты выхода iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и tvOS 11, пишет chudo.tech.
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