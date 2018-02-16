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Названа дата презентации новых iPhone

16 февраля 2018 11:07
148
Названа дата презентации новых iPhone Их покажут 12 сентября.
Их покажут 12 сентября.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что компания Apple проведет свою ежегодную презентацию 12 сентября.

По словам источника, мероприятие пройдет в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в еще недостроенном новом кампусе Apple. Однако сроки запуска театра могут измениться, поэтому время и место анонса тоже могут поменяться.

Ожидается, что на презентации компания представит iPhone 8, iPhone 7s и 7s Plus, новое поколение смарт-часов Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE. Также будут объявление даты выхода iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и tvOS 11, пишет chudo.tech.

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