Назван самый безопасный город в мире
22 сентября 2018 12:33
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Сотрудники Numbeo провели исследование и составили список самых безопасных городов 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
Эксперты проанализировали уровень преступности в 327 городах мира. Как выяснилось, самым безопасным из них является Абу-Даби. В столице ОАЭ уровень преступности составляет 13,63%. Второе место занял город Доха в Катаре — 14,48%. Тройку лидеров замыкает Базель в Швейцарии — 16,01%.
В десятку самых безопасных городов также вошли Сингапур (16,23%), Квебек (16,43%), Осака (16,77%), Токио (16,86%), Берн (17,24%), Мюнхен (17,45%) и Цюрих (19,01%). Москва же в списке расположилась лишь на 184-м месте, где индекс преступности составляет 45,98%, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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