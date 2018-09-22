Я нашел ошибку
Главные новости: 
Губернатор выразил соболезнования в связи с уходом из жизни генерального директора АО "Таркетт" Анатолия Нуждина
Назван самый безопасный город в мире Москва с индексом преступности в 45,98% в списке расположилась лишь на 184-м месте.
Назван самый безопасный город в мире
Сегодня самарцам предлагают перемещаться по городу без автомобиля Областная столица присоединилась к празднованию Всемирного дня без автомобиля.
Сегодня самарцам предлагают перемещаться по городу без автомобиля
Учёные заявили о смертельной опасности готовки на костре
Учёные заявили о смертельной опасности готовки на костре
У пенсионерки в Безенчукском районе украли лестницу
У пенсионерки в Безенчукском районе украли лестницу
"Крылья Советов" встретились с болельщиками в новом формате
В Тольятти решили, как тратиться на обеды иностранцам Предусмотрены различные варианты питания для зарубежных гостей.
В Тольятти решили, как тратиться на обеды иностранцам
Татьяна Голикова рассказала, сколько россиянок занимает руководящие должности в стране
Татьяна Голикова рассказала, сколько россиянок занимает руководящие должности в стране
сегодня  Суббота, 22 сентября, 14:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/09:
USD 66.25
-0.22
EUR 78.08
0.33
Искать
Новости /  В мире  

Назван самый безопасный город в мире

22 сентября 2018 12:33
124
Назван самый безопасный город в мире Москва с индексом преступности в 45,98% в списке расположилась лишь на 184-м месте.
Москва с индексом преступности в 45,98% в списке расположилась лишь на 184-м месте.

Сотрудники Numbeo провели исследование и составили список самых безопасных городов 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Эксперты проанализировали уровень преступности в 327 городах мира. Как выяснилось, самым безопасным из них является Абу-Даби. В столице ОАЭ уровень преступности составляет 13,63%. Второе место занял город Доха в Катаре — 14,48%. Тройку лидеров замыкает Базель в Швейцарии — 16,01%.

В десятку самых безопасных городов также вошли Сингапур (16,23%), Квебек (16,43%), Осака (16,77%), Токио (16,86%), Берн (17,24%), Мюнхен (17,45%) и Цюрих (19,01%). Москва же в списке расположилась лишь на 184-м месте, где индекс преступности составляет 45,98%, пишет Лайф.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
467
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15302
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
519
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
722
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
768
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1096
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
681
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
773
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1764
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1246
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1368
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1323
Весь список

Мероприятия
В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда