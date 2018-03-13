Надежду Савченко обвинили в бегстве в Россию
13 марта 2018 11:44
97
Депутат Надежда Савченко может находиться в России. Об этом в комментарии изданию LB.ua заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.
«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — утверждает он.
12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала ее на допрос. Следствие планировало расспросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве, пишет Лента.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
452
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
684
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
628
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1291
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
812
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
893
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1504
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
815
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3978
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2300
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2743
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2643
Мероприятия