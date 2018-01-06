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На севере Индии из-за аномальных холодов закрыли школы

6 января 2018 11:21
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На севере Индии из-за аномальных холодов закрыли школы Перерыв в работе школ продлится как минимум до начала следующей недели.
Перерыв в работе школ продлится как минимум до начала следующей недели.

Все школы индийского штата Уттар-Прадеш временно закрыты из-за аномальных холодов. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Перерыв в работе школ продлится как минимум до начала следующей недели.

В одном из крупных городов штата Аллахабаде зафиксирована температура плюс 6,8 градуса, в Джанси — 6. Это примерно в два раза меньше среднего показателя для этого времени года. Центрального отопления в стране нет.

Индийское издание Daily News and Analysis сообщает, что из-за аномального холода в штате погибли как минимум пять человек. По данным газеты, 4 января столбики термометров опускались до плюс 3,4 градуса, пишет РБК.
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