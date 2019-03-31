На Украине сегодня выбирают нового президента
31 марта 2019 10:26
86
Участки для голосования на территории страны открылись в 8 утра, в некоторых зарубежных странах они уже начали работу. С момента обретения независимости в 1991 году жителям страны предстоит уже в седьмой раз прийти к избирательным урнам, чтобы определить курс государства на следующие пять лет. В избирательном бюллетене 39 фамилий кандидатов. В ходе избирательной кампании первая пятерка кандидатов, которые реально претендовали на кресло президента, осталась неизменной.
Это Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко. К охране порядка по всей стране предполагается привлечь 135 тысяч полицейских. Российские наблюдатели на выборах присутствовать не будут – в этом им отказал ЦИК страны.
Результаты экзит-полов будут обнародованы сразу после закрытия участков в восемь вечера, а окончательные данные своего опроса социологи назовут в 23 часа. К этому времени, как ожидается, станут известны и первые официальные данные ЦИК. Если ни один из кандидатов не наберет простого большинства – 50% + 1 голос, 21 апреля на Украине состоится решающий, второй, тур выборов президента, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
254
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4747
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4736
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
548
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
834
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
802
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
389
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1017
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1039
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2020
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2290
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1374
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль