На Украине сегодня выбирают нового президента

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Участки для голосования на территории страны открылись в 8 утра, в некоторых зарубежных странах они уже начали работу. С момента обретения независимости в 1991 году жителям страны предстоит уже в седьмой раз прийти к избирательным урнам, чтобы определить курс государства на следующие пять лет. В избирательном бюллетене 39 фамилий кандидатов. В ходе избирательной кампании первая пятерка кандидатов, которые реально претендовали на кресло президента, осталась неизменной.Это Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко. К охране порядка по всей стране предполагается привлечь 135 тысяч полицейских. Российские наблюдатели на выборах присутствовать не будут – в этом им отказал ЦИК страны.Результаты экзит-полов будут обнародованы сразу после закрытия участков в восемь вечера, а окончательные данные своего опроса социологи назовут в 23 часа. К этому времени, как ожидается, станут известны и первые официальные данные ЦИК. Если ни один из кандидатов не наберет простого большинства – 50% + 1 голос, 21 апреля на Украине состоится решающий, второй, тур выборов президента, передает Радио Маяк.