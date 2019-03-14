NASA допустило смену ракеты для программы высадки на Луну
14 марта 2019 10:21
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NASA может отказаться от сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), преимущественно разрабатываемой Boeing, и запустить космический корабль Orion к Луне на другой ракете, сообщил глава американского космического агентства Джим Брайденстайн.
Ранее в NASA перенесли запуск на июнь 2020 года, но на прошлой неделе допустили дальнейшую отсрочку. Брайденстайн заявил, что способ запустить ракету в 2020-м есть. «Нам как агентству нужно рассматривать все варианты достижения этой цели. Одним из них является запуск Orion и сервисного модуля на коммерческой ракете», — сказал он.
По его словам, решение будет принято в течение нескольких ближайших недель. Брайденстайн не уточнил, на какой ракете возможен такой запуск, пишет РБК.
Фото: pixabay.com
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