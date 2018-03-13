Лондон может устроить кибератаку против России из-за дела Скрипаля
13 марта 2018 10:58
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Великобритания изучает возможность осуществления кибератаки против России из-за покушения на бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочери, пишут "Известия".
Минобороны Соединенного Королевства совместно с Центром правительственной связи разрабатывают вредоносные программы, которые могут быть использованы для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, распространяющие недостоверные новости, пишет газета The Times со ссылкой на источник в кабмине.
Как сообщал портал iz.ru, в понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. В связи с этим посол РФ Александр Яковенко был вызван в британский МИД.
При этом глава правительства предупредила, что если Москва не даст «вызывающий доверия ответ», то Лондон будет расценивать российские действия как «противозаконное использование силы в отношении Соединенного Королевства».
Это, как отмечает Times, даст возможность Британии применить 51-ю статью Устава ООН о «неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации».
В Кремле, комментируя заявления Лондона, отметили, что покушение на экс-сотрудника ГРУ, которое произошло на территории Королевства, не является делом Москвы.
По словам президента РФ Владимира Путина, британские власти должны «разобраться у себя» по делу о попытке убийства Скрипаля, прежде чем искать «российский след» в этом преступлении.
Покушение на 66-летнего бывшего полковника ГРУ и его 33-летнюю дочь было совершено в Солсбери в начале марта. В настоящее время они находятся в больнице. Британская полиция утверждает, что в отношении пострадавших применили нервно-паралитическое вещество.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.
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