Крупный астероид сблизится с Землей 16 декабря
16 декабря 2017 10:45
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Крупный астероид Фаэтон сблизится с Землей 16 декабря, сообщается на сайте NASA.
Небесное тело диаметром 4,8 км пролетит в 10 млн км от планеты, что в 27 раз превышает расстояние от Земли до Луны.
Подчеркивается, что следующий раз подобное сближение произойдет только в 2093 году.
Фаэтон относят к категории «потенциально опасных» небесных тел, которые в случае столкновения могут нанести Земле серьезный ущерб. О существовании астероида стало известно в 1983 году благодаря фотографии, сделанной с борта космического корабля.
Ранее в декабре профессор Исследовательского центра астрофизики при университете Квинс в Северной Ирландии Алан Фитцсиммонс заявил, что человечество на данный момент не способно точно предсказывать столкновение астероидов и метеоритов с Землей. Он напомнил о том, что падение Челябинского метеорита в 2013 году стало неожиданностью для астрономов, пишут "Известия".
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