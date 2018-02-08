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Костюм «человека-туалета» назвали лучшим в мире

8 февраля 2018 12:44
143
Костюм «человека-туалета» назвали лучшим в мире Он состоит из макета биотуалета, в котором «сидит» человек.
Он состоит из макета биотуалета, в котором «сидит» человек.

В сети набирает популярность видео, на котором мужчина одет в костюм человека внутри биотуалета. Ролик под названием «Лучший костюм в мире» стал самым популярным в треде Reddit, пишут "Известия".

Костюм состоит из макета биотуалета, в котором «сидит» человек. Многие пользователи отмечают, что еще не видели ничего лучше.

«Самое точное, конечно — то, что он смотрит в телефон, сидя на унитазе», — отметил один из комментаторов.

Костюм состоит из макета биотуалета, в котором «сидит» человек.
Видео можно посмотреть здесь.
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Комментарии





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