Конфронтация и напряженность нарастают в отношениях России и США
5 сентября 2018 09:20
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Как передает ТАСС, по словам министра Лаврова, Соединённые Штаты инициировали продвижение НАТО к российским границам "не просто в виде приема в члены Североатлантического альянса новых и новых стран из числа наших соседей", но "в виде размещения военной инфраструктуры" на российских границах.
Лавров также отметил, что политика Вашингтона в отношении Киева увеличивает риск военной конфронтации. США направляют на Украину вооружения, в том числе легкое стрелковое оружие. Цитата, постоянное подтверждение, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе и президенту Порошенко. Это "абсолютно неприемлемо" для России, заявил глава МИДа.
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