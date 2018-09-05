Я нашел ошибку
Главные новости: 
Кассационный суд разместится в Самаре в 2019 году Изначально суд планировалось разместить в Казани.
Кассационный суд разместится в Самаре в 2019 году
Жители Рубежного в Самаре продолжают бороться со строительством крематория
Жители Рубежного в Самаре продолжают бороться со строительством крематория
Сергей Шевченко: Цель АПК региона - полное обеспечение жителей Самарской области качественной продукцией Директор НИИ сельского хозяйства им. Тулайкова отметил необходимость инвестиций в создание новых селекционных лабораторий. Во вторник, 4 сентября, в
Сергей Шевченко: Цель АПК региона - полное обеспечение жителей Самарской области качественной продукцией
6 сентября прием граждан проведет член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном Ольга Мищенко
6 сентября прием граждан проведет член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном Ольга Мищенко
Медицинский центр «Династия» в Самаре расширяет площади
Медицинский центр «Династия» в Самаре расширяет площади
Евгений Чудаев:
Евгений Чудаев: "Недобросовестные управляющие компании не смогут выдержать натиска общественности"
Самарский клуб «Динамо» показал класс мини-футбола
Самарский клуб «Динамо» показал класс мини-футбола
В Тольятти магазинных воров задержали в тот момент, когда они пытались продать украденное спиртное Воры взломали входную дверь продуктового магазина.
В Тольятти магазинных воров задержали в тот момент, когда они пытались продать украденное спиртное
сегодня  Среда, 5 сентября, 11:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/09:
USD 68.27
0.53
EUR 79.02
0.38
Искать
Новости /  В мире  

Конфронтация и напряженность нарастают в отношениях России и США

5 сентября 2018 09:20
88
Конфронтация и напряженность нарастают в отношениях России и США Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров.
Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров.

Как передает ТАСС, по словам министра Лаврова, Соединённые Штаты инициировали продвижение НАТО к российским границам "не просто в виде приема в члены Североатлантического альянса новых и новых стран из числа наших соседей", но "в виде размещения военной инфраструктуры" на российских границах.

Лавров также отметил, что политика Вашингтона в отношении Киева увеличивает риск военной конфронтации. США направляют на Украину вооружения, в том числе легкое стрелковое оружие. Цитата, постоянное подтверждение, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе и президенту Порошенко. Это "абсолютно неприемлемо" для России, заявил глава МИДа.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
395
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
905
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1560
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1064
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1950
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1717
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
410
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1331
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
931
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1021
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1015
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
756
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартовал XVI Международный конкурс «Виват, Баян!»
В галерее «Вавилон» сезон открывается выставкой живописи и графики Вениамина Клецеля (Израиль)
В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда