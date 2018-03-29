Компания Илона Маска создала каменный LEGO
29 марта 2018 09:37
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Эти кирпичи можно использовать для постройки зданий и скульптур.
Новая продукция Boring Company уже на подходе. Это цепляющиеся друг к другу LEGO-подобные кирпичи, в натуральную величину. Они сделаны из камня, добытого во время бурения тоннелей. Эти кирпичи можно использовать для постройки зданий и скульптур. Они выдерживают сейсмические нагрузки, очень крепкие и, в то же время, лёгкие. Кирпичи полые внутри, на манер лонжерона крыла самолёта.
Кирпичи полностью совместимы друг с другом и из них можно реально выстроить конструкцию по принципу наборов из LEGO. Причём всего за пару дней. Маск пошутил, что первые наборы будут посвящены египетским пирамидам и сфинксам. В дальнейшем, эти каменные стройматериалы будут отгружаться по всему миру, пишет iphones.ru.
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