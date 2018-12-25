Китайцы в ярости запрещают iPhone по всей стране
25 декабря 2018 13:23
152
Не так давно финансового директора Huawei арестовали. Это сильно ударило по репутации компании. Но китайский народ един, поэтому поддерживает отечественного производителя.
Все доходит буквально до абсурда. Главы лишают работников премий, удерживают зарплаты или даже просто увольняют сотрудников. Все из-за того, что они покупают iPhone.
Некоторые компании поступали более лояльно, предлагая скидку рабочим на смартфоны Huawei от 10% до 100%.
Но не все такие милые и добрые. Производитель оборудования в Шэньчжэне, где расположена Huawei, угрожал конфисковать устройства Apple у сотрудников и уволить тех, кто не выполнил требования.
Кажется, Apple тихонько теряет китайский рынок. Сначала запрет на продажи некоторых айфонов, теперь это, пишет Лайф.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2807
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
241
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
292
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1899
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
750
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1155
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1250
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1094
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1465
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1854
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1964
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3197
Мероприятия