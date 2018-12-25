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Новости /  В мире  

Китайцы в ярости запрещают iPhone по всей стране

25 декабря 2018 13:23
152
Китайцы в ярости запрещают iPhone по всей стране Кажется, Apple тихонько теряет китайский рынок.
Кажется, Apple тихонько теряет китайский рынок.

Не так давно финансового директора Huawei арестовали. Это сильно ударило по репутации компании. Но китайский народ един, поэтому поддерживает отечественного производителя.

Все доходит буквально до абсурда. Главы лишают работников премий, удерживают зарплаты или даже просто увольняют сотрудников. Все из-за того, что они покупают iPhone.

Некоторые компании поступали более лояльно, предлагая скидку рабочим на смартфоны Huawei от 10% до 100%.

Но не все такие милые и добрые. Производитель оборудования в Шэньчжэне, где расположена Huawei, угрожал конфисковать устройства Apple у сотрудников и уволить тех, кто не выполнил требования.

Кажется, Apple тихонько теряет китайский рынок. Сначала запрет на продажи некоторых айфонов, теперь это, пишет Лайф.

pixabay.com
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