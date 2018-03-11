Я нашел ошибку
Главные новости: 
В настоящее время Falcon Heavy — самая мощная ракета из используемых.
Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Такими темпами, к 2025 году на каждые 3 кг рыбы будет приходиться 1 кг мусора.
По данным ООН, каждый год в океан попадает 13 млн тонн пластикового мусора
Одновременно они поддержали создание нового антикоррупционного суперведомства.
Китайские депутаты одобрили поправки в Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками
Самарская область представила туристский потенциал на международной выставке Интурмаркет в Москве
Самарская область представила туристский потенциал на международной выставке Интурмаркет в Москве
Вместе с ним была девушка, она экстренно прооперирована, теперь её жизни ничто не угрожает.
В подмосковной Истре собаки насмерть загрызли 19-летнего молодого человека
Назначена судебно – медицинская экспертиза.
В Самарской области начата доследственная проверка по факту отравления рабочих парами сероводорода
Сегодня днем сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление.
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Иван Пивкин на месте проверил масштабы проблемы.
На Московском шоссе образовалась большая трещина
сегодня  Воскресенье,11 марта, 20:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/03:
USD 56.8
0.3
EUR 70.53
0.8
Искать
Новости /  В мире  

Китайские депутаты одобрили поправки в Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками

11 марта 2018 19:05
88
Одновременно они поддержали создание нового антикоррупционного суперведомства.
Как передает РБК, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) (съезд собрания проходит ежегодно) почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками. Об этом сообщает South China Morning Post.

Действующий председатель Си Цзиньпин руководит Китаем с 2013 года и согласно старой Конституции должен был оставить этот пост в 2023 году. Предложение об изменении основного закона внес Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК).

Собрание проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов «за», два «против», трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

Кроме того, депутаты поддержали создание нового надзорного органа — Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством. У нового органа будет право задерживать подозреваемых без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.

Пост председателя КНР был вновь учрежден принятой в 1982 году четвертой Конституцией. С 1993 года председатель одновременно занимает должности генерального секретаря Компартии и председателя Центрального военного совета КПК. Предшественники Си Цзиньпина Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао занимали эти посты с ​1993 по 2003 год и с 2003 по 2013 год соответственно.

Традиционно в Китае на съезде Компартии, проходящем перед началом второго пятилетнего срока работы действующего лидера, в политбюро вводится его преемник, который сменит председателя по окончании правления. На съезде в октябре 2017 года никто, кто мог бы считаться будущим преемником, не вошел в состав политбюро.





Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
673
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
619
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1251
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
797
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
881
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2239
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1492
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
801
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3959
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2288
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2730
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2630
Весь список

Мероприятия
Самарские пожарные провели флешмоб «МЧС – за здоровый образ жизни!» в городском парке Дружбы
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Весь список
Популярное
за сегодня

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

17473

На Московском шоссе образовалась большая трещина

761

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

747
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53161

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

17473

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4747
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда