Китайские депутаты одобрили поправки в Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками
11 марта 2018 19:05
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Действующий председатель Си Цзиньпин руководит Китаем с 2013 года и согласно старой Конституции должен был оставить этот пост в 2023 году. Предложение об изменении основного закона внес Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК).
Собрание проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов «за», два «против», трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.
Кроме того, депутаты поддержали создание нового надзорного органа — Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством. У нового органа будет право задерживать подозреваемых без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.
Пост председателя КНР был вновь учрежден принятой в 1982 году четвертой Конституцией. С 1993 года председатель одновременно занимает должности генерального секретаря Компартии и председателя Центрального военного совета КПК. Предшественники Си Цзиньпина Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао занимали эти посты с 1993 по 2003 год и с 2003 по 2013 год соответственно.
Традиционно в Китае на съезде Компартии, проходящем перед началом второго пятилетнего срока работы действующего лидера, в политбюро вводится его преемник, который сменит председателя по окончании правления. На съезде в октябре 2017 года никто, кто мог бы считаться будущим преемником, не вошел в состав политбюро.
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