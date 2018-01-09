Кит спас биолога от нападения акулы в океане
9 января 2018 10:00
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Горбатый кит защитил женщину-исследователя от акулы. Об этом сообщает телеканал «360». Инцидент произошел близи острова Кука в южной части Тихого океана. Биолог Нэн Хаузер плавала вместе с китом и снимала «общение» с ним на камеру. Видео позже было размещено на YouTube.
В какой-то момент вблизи появилась тигровая акула, которую женщина не заметила. Олнако поведение кита сразу изменилось. Животное начало укрывать женщину плавниками и в какой-то момент даже подняло 63-летнюю исследовательницу на поверхность воды.
Хаузер рассказала, что старалась не паниковать, а в непосредственной близости был еще один кит, который также старался отогнать акулу.
Позже свидетели случившегося – находящиеся поблизости рыбаки и другие дайверы рассказали, что акула была в длину не менее трех метров. При этом ныряльщики отметили, что в какой-то момент прекратили свою видеосъемку, так как «не хотели запечатлеть гибель» биолога.
По словам Хаузер, инцидент доказывает наличие у китов инстинкта защищать других живых существ, пишут "Известия".
Фото pixabay.com.
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