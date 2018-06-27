Instagram добавил функцию видеочата
27 июня 2018 13:20
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Приложение Instagram выпустило обновление, благодаря которому появилась новая функция видеозвонка. Подробно о новых возможностях социальной сети рассказано на сайте платформы.
«Теперь вы можете создать видеочат в Instagram Direct либо с одним человеком, либо с группой. Ваши друзья уже в Instagram, и с видеочатом вы можете легко подключаться к ним через iOS и Android без номера телефона», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что неограниченную по времени функцию можно реализовать одновременно только с четырьмя пользователями, пишут "Известия".
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