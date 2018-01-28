Илон Маск сообщил дату запуска ракеты Falcon Heavy к Марсу
28 января 2018 09:47
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Руководитель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, она будет запущена со стартовой платформы Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди, который находится в американском штате Флорида.
Falcon Heavy направится на орбиту Марса. В декабре 2017 года Маск сказал, что ракета сможет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете». Также он заявил, что на борту Falcon Heavy к Марсу отправится красный электромобиль Tesla Roadster.
Руководитель SpaceX пояснил, что считает «скучным» утяжелять ракеты бетонными и стальными блоками, поэтому решил положить в ракету «нечто необычное». Он также рассказал, что во время полета в автомобиле будет проигрываться песня Дэвида Боуи Space Oddity, пишет РБК.
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