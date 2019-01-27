Германия выделила блокадникам Ленинграда €12 млн
27 января 2019 11:54
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Власти ФРГ приняли решение выделить 12 миллионов евро в качестве добровольного гуманитарного жеста на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны, создание германо-российского центра встреч общественности двух стран, а также для передачи людям, пережившим блокаду Ленинграда. Об этом говорится в заявлении МИД Германии, передаёт РИА "Новости".
— Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни ещё живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран как основе наших двусторонних отношений в будущем, — сообщается в заявлении.
Решение, как отмечается, основано на признании правительством ФРГ беззакония, которое происходило от немецкого имени в те годы.
Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В этом году в Петербурге в честь празднования 75-й годовщины полного снятия блокады запланированы многочисленные торжественные мероприятия, пройдёт военный парад и салют в честь защитников города.
Фото pixabay.com
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