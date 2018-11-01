Фильм о спасающих президента РФ американцах не выпустили в прокат
1 ноября 2018 13:35
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Минкультуры России до сих пор не выдало прокатное удостоверение американскому фильму Донована Марша «Хантер Киллер», который повествует о пытающемся предотвратить третью мировую войну экипаже американской подлодки, пишут "Известия".
По ходу сюжета субмарина участвует в операции по спасению российского президента из рук устроивших государственный переворот мятежников.
Прокат фильма в РФ должен был стартовать 1 ноября, сообщает журнал «Бюллетень кинопрокатчика».
«Лента до сих пор не получила прокатное удостоверение, а без него публичная демонстрация фильма на территории России незаконна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кинопрокатная компания Megogo Distribution разослала кинотеатрам письмо с просьбой временно убрать из расписания 1 ноября 2018 года сеансы фильма.
Ранее картина была запрещена на Украине. Минкультуры страны ссылалось на «Закон Украины о кинематографии», запрещающий прокат на территории Украины фильмов, в которых демонстрируется мощь российской армии, сообщает ТАСС.
Фото: MEGOGO Distribution
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