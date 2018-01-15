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Европа объявит 9 мая выходным днем

15 января 2018 10:28
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Европа объявит 9 мая выходным днем Европарламент предложил сделать этот день государственным праздником.
Европарламент предложил сделать этот день государственным праздником.

9 мая в странах Европейского союза может стать государственным праздником и соответственно выходным днем. Такую рекомендацию содержит резолюция Европарламента (ЕП), одобренная на последней сессии 2017 года. Документ, с которым ознакомились «Известия», направлен в органы ЕС и странам объединения. В поддержку этой идеи европейские правозащитники подготовили петицию, а сбор подписей начнется уже в ближайшие дни.

Резолюция по гражданским правам ЕП была принята большинством евродепутатов (430 проголосовали за принятие документа) 12 декабря 2017 года. Она содержит призыв (пункт 34) сделать «9 мая общеевропейским праздником для укрепления чувства принадлежности к европейской семье». Документ был отправлен Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, а также правительствам и национальным парламентам стран — членов объединения.

В Евросоюзе 9 мая считается Днем Европы, так как в этот день в 1950 году была обнародована Декларация Шумана, которая привела к созданию Европейского объединения угля и стали (предшественник ЕС). День Победы отмечается 8 мая — то есть на день раньше, чем в России.

— Резолюция носит рекомендательный характер и стала неким компромиссом годовой работы отдельных комитетов ЕП. Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы, — заявил «Известиям» европарламентарий Томаш Здэховски.


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