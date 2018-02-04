Эксперты объяснили резкое падение продаж iPhone X
4 февраля 2018 11:39
183
Популярные смартфоны iPhone Х корпорации Apple резко снизили продажи.
Как сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на зарубежных экспертов, причиной стали новости об умышленном замедлении работы аккумуляторов на прежних устройствах.
Долгое время в Интернете ходили слухи о том, что Apple искусственно занижает производительность гаджетов. Кроме того, сообщалось, что это связано с износом аккумуляторов, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
467
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
488
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1699
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
563
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
561
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7190
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
300
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3385
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1969
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2406
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2290
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1918
Мероприятия