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Новости /  В мире  

Эксперты объяснили резкое падение продаж iPhone X

4 февраля 2018 11:39
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Эксперты объяснили резкое падение продаж iPhone X Причиной стали новости об умышленном замедлении работы аккумуляторов.
Причиной стали новости об умышленном замедлении работы аккумуляторов.

Популярные смартфоны iPhone Х корпорации Apple резко снизили продажи.
Как сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на зарубежных экспертов, причиной стали новости об умышленном замедлении работы аккумуляторов на прежних устройствах.

Долгое время в Интернете ходили слухи о том, что Apple искусственно занижает производительность гаджетов. Кроме того, сообщалось, что это связано с износом аккумуляторов, пишут "Известия".
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