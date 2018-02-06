Эксперты обнаружили новую угрозу для Android
6 февраля 2018 13:48
123
Специалисты обнаружили новую вредоносную программу, атакующую гаджеты на базе операционной системы Android. Об этом сообщает Bleeping Computer.
Проникая в устройство, ботнет заставляет его добывать криптoвалюту Mоnero.
По данным исследователей из организации QiHо 360, обнаруживших ботнет, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до «умной» техники.
Сейчас заражены уже около 7,4 тыс. устройств. Большинство пострадавших пока находятся в Китае и в Южной Корее.
Отмечается, что опасная программа, прозванная ADB.minеr, использует компоненты кода у Mirai — ботнета, появившегося в 2016 году и считающегося самым большим в мире. Тогда Mirai заразил тысячи устройств по всему миру и стал причиной приостановки работы множества крупных сайтов.
В конце января сообщалось, что анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android. В результате ошибки компании около 4 млн смартфонов оказались заражены вирусом DressCode, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
487
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
513
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1736
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
581
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
575
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7211
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
355
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3436
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1981
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2414
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2303
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1930
Мероприятия