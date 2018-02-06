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Новости /  В мире  

Эксперты обнаружили новую угрозу для Android

6 февраля 2018 13:48
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Эксперты обнаружили новую угрозу для Android
Сейчас заражены уже около 7,4 тыс. устройств.

Специалисты обнаружили новую вредоносную программу, атакующую гаджеты на базе операционной системы Android. Об этом сообщает Bleeping Computer.
Проникая в устройство, ботнет заставляет его добывать криптoвалюту Mоnero.

По данным исследователей из организации QiHо 360, обнаруживших ботнет, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до «умной» техники.

Сейчас заражены уже около 7,4 тыс. устройств. Большинство пострадавших пока находятся в Китае и в Южной Корее.

Отмечается, что опасная программа, прозванная ADB.minеr, использует компоненты кода у Mirai — ботнета, появившегося в 2016 году и считающегося самым большим в мире. Тогда Mirai заразил тысячи устройств по всему миру и стал причиной приостановки работы множества крупных сайтов.

В конце января сообщалось, что анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android. В результате ошибки компании около 4 млн смартфонов оказались заражены вирусом DressCode, пишут "Известия".
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