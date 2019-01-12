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Двое россиян на Бали упали с мотоциклом в ущелье

12 января 2019 10:48
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Двое россиян на Бали упали с мотоциклом в ущелье Мужчине и женщине потребовалась вентиляция лёгких.
Мужчине и женщине потребовалась вентиляция лёгких.

На Бали двое граждан России упали в ущелье с дороги на мотоцикле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию Посольства РФ в Индонезии.

— Они лично к нам не обращались в посольство, но сейчас мы со своей стороны пытаемся выяснить детали произошедшего, находимся в контакте с местными службами, которые их спасали, — сказал атташе посольства Денис Тетюшин.

Ранее местное издание Jakarta Post сообщило, что россияне попали в больницу после падения в ущелье глубиной десять метров на юге острова. Назывались имена пострадавших — это Сергей Негинский (Sergey Neginskiy) и Алёна Веронина.

По словам представителя агентства, процесс спасения туристов занял более часа. Им пришлось проводить вентиляцию лёгких. Затем пострадавшие были доставлены в больницу.


pixabay.com

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