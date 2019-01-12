Двое россиян на Бали упали с мотоциклом в ущелье
12 января 2019 10:48
165
На Бали двое граждан России упали в ущелье с дороги на мотоцикле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию Посольства РФ в Индонезии.
— Они лично к нам не обращались в посольство, но сейчас мы со своей стороны пытаемся выяснить детали произошедшего, находимся в контакте с местными службами, которые их спасали, — сказал атташе посольства Денис Тетюшин.
Ранее местное издание Jakarta Post сообщило, что россияне попали в больницу после падения в ущелье глубиной десять метров на юге острова. Назывались имена пострадавших — это Сергей Негинский (Sergey Neginskiy) и Алёна Веронина.
По словам представителя агентства, процесс спасения туристов занял более часа. Им пришлось проводить вентиляцию лёгких. Затем пострадавшие были доставлены в больницу.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
165
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
618
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
833
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
770
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1016
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
664
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1454
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1263
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1606
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1992
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2168
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3395
Мероприятия