Дональд Трамп призвал европейские страны забрать более 800 захваченных в Сирии боевиков ИГ
17 февраля 2019 12:18
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Иначе их отпустят на свободу.
Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников США «забрать назад» и предать суду более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые были взяты в плен в Сирии.
В противном случае США вынуждены будут отпустить их, предупредил Трамп.
«США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Пора другим делать то, что они способны делать», — написал президент США в твиттере.
В декабре Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. После этого международная коалиция во главе с США ускорила наступление на последний оплот ИГ — сирийский город Багуз, пишет Медуза.
Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников США «забрать назад» и предать суду более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые были взяты в плен в Сирии.
В противном случае США вынуждены будут отпустить их, предупредил Трамп.
«США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Пора другим делать то, что они способны делать», — написал президент США в твиттере.
В декабре Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. После этого международная коалиция во главе с США ускорила наступление на последний оплот ИГ — сирийский город Багуз, пишет Медуза.
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