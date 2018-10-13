Девять альпинистов погибли при восхождении на вершину в Непале
13 октября 2018 10:59
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Не менее девяти альпинистов погибли при восхождении на пик Гурджа Химал в Непале. Об инциденте сообщило издание The Himalayan Times.
По данным организатора экспедиции, большая лавина сошла на базовый лагерь, расположенный на высоте 3,5 тыс. м на южном склоне горного массива Дхаулагири. Альпинисты остановились там, чтобы переждать плохую погоду.
Среди погибших пять граждан Южной Кореи и четверо граждан Непала. Утром 13 октября к ним был направлен спасательный вертолет, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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