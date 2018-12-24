Число жертв цунами в Индонезии продолжает расти
24 декабря 2018 09:03
101
Число жертв цунами в Индонезии продолжает расти. По последним данным погиб уже 281 человек. Пострадали более тысячи, около шестидесяти пропали без вести. Разрушены сотни домов и зданий, сообщает Стрэйтс таймс.
Волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии в субботу вечером. Власти страны заявили, что стихия могла быть вызвана подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.
Как отмечается, Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2229
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
230
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
273
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1871
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
738
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1139
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1235
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1087
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1461
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1849
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1956
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3187
Мероприятия