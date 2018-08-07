Британец оштрафован в Дубае на $48 тысяч за три часа езды на арендованном Lamborghini
7 августа 2018 10:13
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Британец был оштрафован в Дубае на 48 тысяч долларов за три часа езды на арендованном Lamborghini. Об этом сообщает издание National.
Мужчина взял автомобиль на два дня, заплатив за него более полутора тысяч долларов. За первые несколько часов, что турист катался по столице Объединенных Арабских Эмиратов, он превысил скорость 33 раза. В городской черте водитель разгонялся до 240 километров в час. В прокатную компанию штрафы стали приходить на следующий день.
Сообщается, что британец уже отдал 19 тысяч долларов. Остальную сумму ему необходимо выплатить, чтобы забрать конфискованный автомобиль. При этом нарушитель сможет покинуть страну, не оплачивая штрафы. В таком случае все расходы лягут на прокатное бюро. В дальнейшем фирма в судебном порядке может взыскать убытки с британца, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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