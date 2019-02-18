Авиакомпания CityJet отказалась от Sukhoi Superjet
18 февраля 2019 10:40
119
Ирландская авиакомпания CityJet, единственный европейский эксплуатант Sukhoi Superjet 100, перестала использовать российские самолеты, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. На сайте авиаперевозчика в разделе «Флот» указанные самолеты не упоминаются.
Все семь самолетов SSJ100, находившиеся в лизинге у CityJet, выполняли рейсы по маршрутной сети Brussels Airlines. Брюссельская авиакомпания отказалась от их аренды, поскольку самолеты долго простаивали из-за нехватки запасных частей.
Источники «Ведомостей» предположили, что некоторые из самолетов Sukhoi Superjet могут перейти от CityJet авиакомпаниям «Азимут» или Adria.
В компании «Гражданские самолеты Сухого», выпускающей Sukhoi Superjet, отказались от комментариев. В CityJet не ответили на вопросы журналистов, пишет Медуза.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
801
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
596
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
541
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
668
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
910
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
1126
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2315
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2033
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2313
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2701
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2878
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4182
Мероприятия