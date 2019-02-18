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Авиакомпания CityJet отказалась от Sukhoi Superjet

18 февраля 2019 10:40
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Авиакомпания CityJet отказалась от Sukhoi Superjet Она единственная в Европе использовала российские самолеты.
Она единственная в Европе использовала российские самолеты.

Ирландская авиакомпания CityJet, единственный европейский эксплуатант Sukhoi Superjet 100, перестала использовать российские самолеты, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. На сайте авиаперевозчика в разделе «Флот» указанные самолеты не упоминаются.

Все семь самолетов SSJ100, находившиеся в лизинге у CityJet, выполняли рейсы по маршрутной сети Brussels Airlines. Брюссельская авиакомпания отказалась от их аренды, поскольку самолеты долго простаивали из-за нехватки запасных частей.

Источники «Ведомостей» предположили, что некоторые из самолетов Sukhoi Superjet могут перейти от CityJet авиакомпаниям «Азимут» или Adria.

В компании «Гражданские самолеты Сухого», выпускающей Sukhoi Superjet, отказались от комментариев. В CityJet не ответили на вопросы журналистов, пишет Медуза.


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