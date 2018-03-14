Apple определила даты новой презентации
14 марта 2018 09:48
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Корпорация Apple объявила дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018. Мероприятие пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center в штате Калифорния.
Зал может вместить более шести тыс. человек. Среди гостей презентации ожидаются тысячи разработчиков Apple со всего мира. Регистрация участников завершится 22 марта.
По прогнозам специалистов, в рамках мероприятия будут представлены новые версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS, а также ряд новых гаджетов корпорации, пишут "Известия".
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