Apple обвинили в завышении характеристик iPhone X
16 декабря 2018 12:06
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Американскую компанию Apple обвинили в завышении характеристик экранов iPhone X. Об этом сообщил портал CNET в субботу, 15 декабря, со ссылкой на иск, поданный в Окружной суд Северной Калифорнии.
Истцы утверждают, что компания неверно указала характеристики экрана этой модели смартфона — 5,8 дюйма, когда как на самом деле этот параметр равен 5,6875 дюйма.
Также, по мнению заявителей, компания неверно информирует о разрешении экрана. Из-за того, что не у всех точек есть красный, зеленый и синий субпиксели, заявленное разрешение 2436 x 1125 не соответствует действительности.
23 ноября гитарист группы Queen Брайан Мэй раскритиковал продукцию Apple из-за плохого качества зарядных устройств. По его словам, пользователи вынуждены использовать разъемы USB-C для всего, из-за чего постоянно приходится носить с собой адаптеры к ним. При этом Мэй отметил, что для замены проводов на новые необходимо потратить «кучу денег», пишут "Известия".
pixabay.com
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