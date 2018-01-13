Американская академия киноискусств завершила отбор номинантов на "Оскар"
13 января 2018 10:02
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В пятницу более 6 тысяч киноакадемиков с правом голоса должны были отправить бюллетени с именами кандидатов в будущие лауреаты. В выдвижении номинантов задействованы действующие члены академии, среди которых актеры Уилл Смит, Сэльма Хайек и Кира Найтли, режиссеры Квентин Тарантино и София Коппола. Об этом сообщает ТАСС.
Ленты на иностранных языках на суд киноакадемиков направили несколько десятков стран. Из 92 фильмов были отобраны девять, в том числе "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. Позже этот список будет сокращен до пяти картин.
Претенденты на самую престижную кинопремию в мире станут известны 23 января. В феврале начнется заключительный этап голосования, который определит уже обладателей "Оскара". Конверты с именами победителей будут распечатаны на сцене театра "Долби" в Лос-Анджелесе 4 марта во время 90-й церемонии вручения наград.
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