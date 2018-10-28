5 фактов, которые вам нужно знать о самом длинном в мире морском мосте
28 октября 2018 18:27
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Контроль состояния водителей
Как только водители въезжают на мост, специальные приборы начинают контролировать их сердечный ритм и артериальное давление. Информация передаётся в центр управления. Гонконгские СМИ также сообщили, что на мосту установлены камеры, фиксирующие, как часто водитель зевает. Если автомобилист зевнул более трёх раз за 20 секунд, система сигнализирует об этом соответствующим службам.
Специальные разрешения
Воспользоваться чудом инженерной мысли смогут не все. Так, чтобы проехать по мосту на личном автомобиле, жителям Гонконга придётся получать специальные разрешения. Обладатель пропуска должен соответствовать строгим критериям, например, являться крупным налогоплательщиком, жертвовать значительные суммы на благотворительность или состоять в рядах авторитетной политической организации. Остальные смогут воспользоваться частными автобусами. Общественный транспорт по мосту ходить не будет.
Общественная полемика
Жители Гонконга открыто высказывают недовольство тем, что не смогут полноценно воспользоваться новым мостом. "В строительство инвестировали огромные средства за счёт наших налогов, но получается, что для нас сюда путь закрыт", — написал один из комментаторов на сайте South China Morning Post. По мнению законодателя Эдди Чу, новый мост — не что иное, как "политический мегапроект, в котором нет никакой необходимости".
По какой стороне ехать?
В Гонконге и Макао — левостороннее движение, тогда как на территории материкового Китая — правостороннее. Юридически мост находится на материке, поэтому на всём его протяжении водители должны будут ехать справа. Для жителей островов построили специальные развязки, с помощью которых они смогут поменять сторону движения.
"Китайская Силиконовая долина"
Мост — часть масштабного проекта по объединению Гонконга, Макао и 11 китайских городов в высокотехнологичный регион, который сможет конкурировать с американской Силиконовой долиной. Помимо автомобильного моста, этой же цели служит и его железнодорожный аналог, открытие которого состоялось в прошлом месяце. Однако критики проекта утверждают, что новый мост — первая ласточка на пути к ужесточению контроля Китая над Гонконгом.
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