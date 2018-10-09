3 британских солдата с одной базы стали женщинами, и командование их поддержало
9 октября 2018 21:20
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Как сообщает Daily Mail, командование поддержало солдатов-трансгендеров и предоставило им отдельные спальни и душевые. При этом военнослужащие сменили не только гендер, но и имя: Тома Маршалла теперь зовут Кэти Том Родригес-Маршалл, а Пола Джонса — Кэтрин Джонс.
Старшие офицеры Королевского полка принцессы Уэльской, в котором служили двое трансгендеров, пройдут переподготовку. Командиров обучат специальным правилам поведения с солдатами-транссексуалами.
В ближайшее время солдаты приступят к гормональной терапии. При этом как минимум один из них уже выразил готовность пройти операцию по смене пола. А Том Маршалл даже разместил фотографию в женском образе на своей странице в "Фейсбуке".
Отметим, что самым высокопоставленным британским офицером-трансгендером является Ханна Уинтерборн, которая сменила пол в возрасте 27 лет. Она служит в инженерных ремонтно-восстановительных войсках британской армии и имеет чин капитана.
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