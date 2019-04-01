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Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

1 апреля 2019 10:57
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В воскресенье на Украине состоялись выборы президента.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации (ситуации – ред.) в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?" - заявил кандидат в ходе брифинга, трансляцию которого вела в Facebook газета "Вести"

В воскресенье на Украине состоялись выборы президента. По данным ЦИК, никто из участвовавших в них кандидатов не получил необходимого для победы в первом туре количества голосов. В гонке на данный момент лидирует Зеленский. На выход во второй тур также претендуют действующий глава государства Петр Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, между ними незначительный разрыв.
Мнения кандидатов по поводу проведения выборов разделились. Порошенко считает, что избирательный процесс прошел без нарушений, в то время как Тимошенко обвиняет Службу безопасности Украины в фальсификациях. МВД открыло почти 40 производств о нарушениях на выборах.

Киев неоднократно обвинял Москву в том, что она вмешивается в дела Украины, в частности, в участии в конфликте на востоке страны на стороне ополчения. Россия эти обвинения отрицает и называет их неприемлемыми. Москва заявляла неоднократно, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украине удалось преодолеть политический и экономический кризис, пишет РИА Новости.

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