Зеленский и Порошенко гарантированно проходят во второй тур выборов главы Украины
2 апреля 2019 09:28
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Зеленский набирает свыше 30% голосов, Порошенко поддержали около 16% избирателей. Второй тур пройдет 21 апреля. ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования.
В Кремле считают преждевременным комментировать промежуточные итоги президентских выборов на Украине, поскольку победитель пока не определен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве хотели бы видеть победителем украинских выборов не партию войны, а тех, кто будет стремиться к поэтапному решению проблемы Донбасса согласно достигнутым ранее договорённостям, передает Радио Маяк.
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