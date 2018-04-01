Западные христиане празднуют сегодня Пасху
1 апреля 2018 11:49
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В России этот праздник по Григорианскому календарю отмечают католики, лютеране и представители других протестантских церквей. В Москве торжественные мессы пройдут в костелах Святого Людовика и Непорочного зачатия Девы Марии.
Главное богослужение провел этой ночью глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци.
По традиции, пасхальные мессы служатся на разных языках. Православные Церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят Пасху 8 апреля. Сегодня православные празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, передает Радио Маяк.
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