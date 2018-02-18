Вопрос о возвращении олимпийцам российского флага решится 24 февраля
18 февраля 2018 11:37
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Вопрос о том, пройдут ли российские спортсмены под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, решится 24 февраля. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.
«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля», — сказал Поздняков.
По его словам, медали молодых россиян являются главным достижением первой половины Игр.
«Мы подошли к экватору нашего большого мероприятия. На сегодня мы завоевали девять медалей, плохо это или хорошо, сложно судить. Конечно, хотелось бы восполнить пробел в графе «золотые медали», но реальность такова, что в нынешних условиях, когда не было приглашено много наших лидеров, их заменили спортсмены, которые еще вчера представляли юниорские команды, они уже завоевывают медали», — добавил он.
На данный момент в копилке российских спортсменов в Пхенчхане — девять медалей: две серебряные и семь бронзовых, пишут "Известия".
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