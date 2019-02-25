Военные Бангладеш застрелили мужчину, пытавшегося угнать самолёт
25 февраля 2019 10:29
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Военные Бангладеш убили мужчину, который предпринял попытку угнать самолёт авиакомпании Biman Bangladesh во время рейса из Дакки в Дубай. Об этом сообщает Daily Star.
Злоумышленник был застрелен в ходе спецоперации, которая продолжалась восемь минут. При себе у него был найден пистолет. Отмечается, что он был психически неуравновешенным и хотел поговорить с премьером страны и своей женой, пишет Лайф.
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