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Во Франции запретили пользоваться смартфонами в школах

2 августа 2018 09:28
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Во Франции запретили пользоваться смартфонами в школах
Единственное исключение из правил — дети-инвалиды или с недостатками в развитии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон однажды дал предвыборное обещание — никаких гаджетов на уроках. И, кто бы мог подумать, но он добился своего.

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, запрещающий использование любых технических устройств (умнее калькулятора) в средней и начальной школах.

Исходя из закона, дети до 15 лет не смогут использовать любые «умные» девайсы как на уроках, так и на переменах. Учителя тоже.

Единственное исключение из правил — дети-инвалиды или с недостатками в развитии.

К слову, аналогичные законы уже действуют в Германии, Швеции и Великобритании, пишет iphones.ru.

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