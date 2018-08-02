Во Франции запретили пользоваться смартфонами в школах
2 августа 2018 09:28
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Президент Франции Эмманюэль Макрон однажды дал предвыборное обещание — никаких гаджетов на уроках. И, кто бы мог подумать, но он добился своего.
Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, запрещающий использование любых технических устройств (умнее калькулятора) в средней и начальной школах.
Исходя из закона, дети до 15 лет не смогут использовать любые «умные» девайсы как на уроках, так и на переменах. Учителя тоже.
Единственное исключение из правил — дети-инвалиды или с недостатками в развитии.
К слову, аналогичные законы уже действуют в Германии, Швеции и Великобритании, пишет iphones.ru.
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