Во Франции восемь человек застряли на аттракционе
1 января 2019 12:18
918
Восемь человек в городе Ренн (Франция) оказались заблокированы на неисправном аттракционе на высоте 60 метров в новогоднюю ночь, информирует радиостанция France Info.
Аттракцион Bomber Max, который состоит из двух вращающихся гондол, сломался около 20:30 (22:30 по московскому времени). Спасательная операция развернулась только спустя полтора часа, когда пожарные раскрыли лестницу высотой 30 м.
Предполагалось, что посетители, среди которых было несколько детей, сами преодолеют более 20 м, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу. Но манёвр оказался невыполнимым и спасатели решили эвакуировать участников инцидента на вертолёте, пишет Лайф.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1047
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
401
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2989
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
321
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
368
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
2021
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1317
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1154
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1506
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1893
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2037
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3268
Мероприятия