Власти Франции ввели штраф за непристойности в адрес женщин
3 августа 2018 14:01
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Во Франции парламент одобрил закон, вводящий штраф за непристойности в адрес женщин, сообщил государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа в эфире радиостанции Europe1. В соответствии с новым законом за домогательства на улице, в том числе устные, будет назначаться штраф в размере от 90 до 750 евро.
— Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента всё поменяется, — заявила Шьяппа.
Секретарь отметила, что подобные меры — ответ на недавний случай, произошедший в Париже, когда молодую девушку ударили после её просьбы замолчать в адрес прохожего, свистевшего ей вслед.
Противники закона считают, что это полностью убьёт культуру ухаживания за девушками. Однако Шьяппа считает, что чёткие социальные ограничения нужны для устранения конфликта до его эскалации, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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