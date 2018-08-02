Власти Чили хотят переименовать Остров Пасхи
2 августа 2018 11:22
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Чилийский президент Себастьян Пиньера подписал указ, которым ускоряется процесс рассмотрения законопроекта о переименовании Острова Пасхи в Рапа-Нуи.
Об этом президент страны объявил в телеэфире 24 Oras.
Документ, подготовленный группой депутатов, предполагает внесения изменений в конституцию Чили и переименование Острова Пасхи в Рапа-Нуи — Остров Пасхи.
Президент добавил, что новое название острова будет «отражать его тысячелетнюю историю и поразительные традиции».
Заявление Пиньеры приурочено к вступлению в силу новых правил посещения острова, направленных на защиту хрупкой местной экосистемы. Отныне туристы смогут находиться на его территории не более 30 дней, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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